ZDF neo 00:01 bis 01:30 Magazin Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Mord an neunjährigem Mädchen / Zu Tode geprügelt / Angriff aus dem Nichts / Tod nach Faustschlag / Der XY-Preis 2016 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Mord an neunjährigem Mädchen Eine Neunjährige ist mit ihrer Schwester auf der Kirmes. Die Kinder trennen sich. Dann wird das Mädchen ermordet aufgefunden. Das war vor 28 Jahren - doch die Ermittler lassen nicht locker. Zu Tode geprügelt Ein hochbetagter Senior wird in seiner Wohnung so brutal misshandelt, dass er stirbt. Die Täter stellen die Wohnung auf den Kopf, finden einen Koffer voller Bargeld und flüchten. Angriff aus dem Nichts Eine lebenslustige Witwe wird in ihrem Haus auf brutale Art und Weise getötet. Ein Motiv ist nicht erkennbar, Feinde hatte die Rentnerin nicht. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Tod nach Faustschlag Ein 68-jähriger Mann ist am Morgen auf dem Weg zum Arzt. Da wird er unvermittelt von einem Unbekannten attackiert. Der Angreifer schlägt ein Mal zu mit furchtbaren Folgen. Der XY-Preis 2016 Gedämpfte Schreie dringen aus einer Wohnung. Ein Sportstudent verschafft sich Zutritt und kann in letzter Sekunde den Mord an einer Mutter verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aktenzeichen XY ... ungelöst Regie: Günter Mitgutsch

