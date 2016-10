ZDF neo 23:15 bis 00:01 Krimiserie Coppers Ein hoffnungsloser Fall B 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Leiterin der Antwerpener Mordkommission Liese Meerhout klärt mit ihren Kollegen Michel Masson, Laurent Vandenbergh und Sofie Jacobs komplexe Kapitalverbrechen auf. Ein neuer Fall fordert das Team um Liese Meerhout. Die Leiche der Drogenabhängigen Kathy Debaere wird gefunden. Sie starb an einer Überdosis Heroin. Doch schnell wird klar, dass sie sich die Drogen nicht selbst gespritzt haben kann. Jemand hat nachgeholfen. Während der Ermittlungen konzentriert sich Liese auf das Verschwinden von Kathys Kind, der kleinen Lita. Wo ist sie? Wurde sie entführt? Kathys Freund, Dennis De Laat, kann keine Auskunft über Lita geben. Er macht sich aber verdächtig, weil er bereits bei der ersten Aussage lügt und behauptet, er wäre nicht bei Kathy gewesen. Auch Kathys Ex-Freund und Dealer Rosh Krammers will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Er wisse noch nicht mal, ob er der Vater von Lita sei. Ein Anruf aus dem Krankenhaus macht alle hellhörig. Die kleine Lita wurde dort abgegeben und nach einer Untersuchung im Kinderheim untergebracht. Nach einem Gespräch mit der Leiterin des Kinderheimes, Nikki Overmeers, erfährt Liese, dass sich in den vergangenen Jahren verschiedene Pflegemütter um die kleine Lita gekümmert haben, da Kathy ihren mütterlichen Pflichten nicht nachkam. Unter anderem Roos Dewael, die Lita über alles geliebt und das Kind jahrelang betreut hat. Und Fien Ottevaere, eine Nachbarin, die sich um die Belange der jungen Frau gekümmert hat. Ein Geflecht aus Lügen und Verdächtigungen erschwert die Arbeit in diesem Fall. Aber es kommt noch schlimmer: Eine zweite Leiche wird gefunden. Eine weitere Drogentote. Die 32 Jahre alte schwangere Zora Cesnik starb ebenfalls an einer Überdosis reinen Heroins. Neben dem Lösen der beiden Mordfälle wird Liese weiter erpresst. Ihre Freundin Baina ist noch immer in den Händen des Entführers. Lieses Kraft geht langsam zu Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hilde De Baerdemaeker (Liese Meerhout) Luk Wyns (Michel Masson) Lotte Pinoy (Sofie Jacobs) Bert Verbeke (Laurent Vandenberg) Joris Hessels (Fabian Steppe) Arnold Willems (Paul Meerhout) Rudy Morren (Frank Torfs) Originaltitel: Coppers Regie: Jeroen Dumoulein Drehbuch: Toni Coppers, Ed Vanderweyden, Koen Sonck Kamera: Geert Verstraete