ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Kommissarin Lucas Das Totenschiff D 2007 2016-10-09 23:20 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf einem Butterfahrtschiff werden zehn Menschen leblos gefunden. Nur bei Greta Wache kann ein Lebenszeichen festgestellt werden. Kommissarin Lucas geht von einem mörderischen Raubdelikt aus. Alle Wertgegenstände, sämtlicher Schmuck und die Kreditkarten wurden entwendet. In Tatverdacht gerät Toni Kehring, der einem Teil der Gruppe als Pfleger zur Seite stand und der beobachtet wurde, wie er fluchtartig das Schiff verließ. Die einzige Zeugin Greta ist jedoch vernehmungsunfähig. Mysteriös sind auch die Aussagen von Toni Kehrings Frau Anne, die einen mobilen Pflegedienst leitet und zu einem Teil der Opfer Kontakt hatte. Da kommt von unvermuteter Seite ein neuer Hinweis zum Fall: Kommissarin Ellens Vermieter Max, der in der Klinik von Dr. Sion zur Beobachtung seines Herzen liegt, berichtet von einer intimen Begegnung zwischen Anne Kehring und Dr. Sion. Als Kommissarin Lucas herausfindet, dass auch ein Teil der Opfer bei Dr. Sion in Behandlung war und sie Kontakt zu dessen Vater aufnimmt, der in aller Schärfe das Recht auf einen selbstbestimmten Tod propagiert, kommt Bewegung in den Fall. Die Situation eskaliert, als kurz darauf die Leiche des Pflegers Toni Kehring aus den Tiefen der Donau gefischt wird. Als Greta Wache ihr Schweigen bricht, kommt Licht ins Dunkel des Falls. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Kriener (Ellen Lucas) Thure Riefenstein (Stefan Deuter) Michael Roll (Boris Noethen) Tamara Simunovic (Tina Burckhard) Alexander Lutz (Martin Schiff) Tilo Prückner (Max) Anke Engelke (Rike) Originaltitel: Kommissarin Lucas Regie: Thomas Berger Drehbuch: Christian Jeltsch Kamera: Torsten Breuer Musik: Dieter Schleip Altersempfehlung: ab 12