ZDF neo 10:50 bis 11:40 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 10 Blindflug D 1999 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ein Neugeborenes mit Herzklappenfehler muss dringend in die Herzchirurgie einer Spezialklinik gebracht werden. Doch die Rettungsflieger geraten schon beim Anflug in ein bedrohliches Gewitter. Laut Wettervorhersage kann Alex den Transport nicht riskieren. Maren kann es nicht fassen, und Thomas ist ratlos. Max schlägt eine Flugroute vor, mit der sich die Wetterfront vielleicht umgehen lässt. Auf diesen dramatischen Einsatz folgt der nächste Schock: Maren und Thomas bleiben mitsamt einer Asthmapatientin im Aufzug stecken. Max und Alex müssen ordentlich schuften, um ihre Kollegen zu befreien. Dann taucht der 14-jährige Benny im Rettungszentrum auf und behauptet, der Sohn von Alexander Karuhn zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerit Kling (Rettungsärztin Maren Maibach) Matthias Leja (Pilot Alexander Karuhn) Frank Stieren (Bordmechaniker Max Westphal) Ulrich Bähnk (Sanitäter Thomas Asmus) Bojana Golenac (Amelie) Karim Köster (Dispatcher) Judith Engel (Frau Süss) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Klaus Gietinger Drehbuch: Rainer Berg Musik: Axel Donner