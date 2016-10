MTV 12:30 bis 13:25 Dokusoap Made Hip Hop Tänzer USA 2010 Merken Wilkerson wird zu einem Hip-Hop Tänzer. "MTV MADE" dokumentiert die innerliche und äußerliche Wandlung einer Person, die sich unbedingt neu erfinden will. Die Ziele werden zwar nicht immer erreicht, aber während der "Transformation" fällt so einigen Wannabes auf, dass sie mit dem Leben, wie sie es sich in ihren Träumen ausmalen, am Ende wohl gar nicht glücklicher sein werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MADE Regie: Mimi Adams Musik: Wellington Lora Jr.