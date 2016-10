Phoenix 00:45 bis 01:30 Dokumentation Die See der kleinen Monster D 2010 2016-10-06 07:30 Live TV Merken In der südostasiatischen Inselwelt liegt Sulawesi und gleich daneben die Insel Lembeh. Die schmale Wasserstraße, die Lembeh von der Hauptinsel trennt, beherbergt eine Vielzahl bizarrer Meerestiere. Es heißt, es gäbe nirgendwo sonst auf der Welt so viele unterschiedliche, bunte, skurrile und seltene Meeresbewohner auf so kleinem Raum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die See der kleinen Monster

