TNT Comedy 22:15 bis 22:40 Comedyserie Two and a Half Men Selbsterniedrigung ist ein visuelles Medium USA 2005 16:9 Merken Charlie hat es nicht leicht mit seiner neuen Freundin Mia: sie will vorerst noch eine platonische Beziehung mit ihm führen und verlangt, dass er in dieser Zeit mit keiner anderen Frau schläft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) April Bowlby (Kandi) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Rob Schiller Drehbuch: Mark A. Roberts, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown