TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Nebenwirkungen USA 2012 16:9 Caroline bekommt Besuch vom ehemaligen Anwalt ihres Vaters, der ihr mitteilt, dass sie vor Gericht geladen wurde und im Fall ihres Vaters aussagen soll. Leider kann sich die verarmte Blondine den teuren Anwalt nicht leisten, da er in der Stunde ein Honorar von über 1000 Dollar verlangt. Um Geld aufzutreiben, meldet Max sich und ihre Freundin bei einem Medikamententest an - mit ungeahnten Folgen. Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Josh Pais (Leo Hutchinson) Jordan Black (Toby) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Ted Wass Drehbuch: Greg Malins Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 6