TNT Comedy 09:20 bis 09:45 Comedyserie Hot in Cleveland Vor den Kulissen USA 2013 16:9 Merken Die Taufe des kleinen Wilbur steht bevor und das reinste Chaos bricht aus! Reverend Lare versucht zwar, die Wogen zu glätten, doch es gelingt ihm kaum. Melanie kann Victoria mit Süßigkeiten ruhigstellen, doch besonders Joys Mutter ist eine Belastungsprobe, da sie permanent alles besser weiß und gute Ratschläge verteilt. Elka hat indes in der Kirche ein Gemälde "restauriert" ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Michael McMillian (Owen) Juliet Mills (Philipa) Alan Ruck (Reverend Lare) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Joe Regalbuto Drehbuch: Suzanne Martin, Sebastian Jones Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman