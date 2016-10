3sat 11:15 bis 11:30 Bildungsprogramm Charles Darwin Die Evolutionstheorie auf dem Vormarsch D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Am 24. November 1859 erscheint Darwins Hauptwerk "On the Origin of Species" ("Die Abstammung der Arten"). Seine Werk findet viele Befürworter, aber auch bis heute erbitterte Gegner. Interviews mit Experten wie der Autorin Dr. Julia Voss machen Darwins Theorie der natürlichen Selektion verständlich. Spielszenen bebildern die Entstehungsgeschichte von Darwins Theorie und zeigen, wie Darwin von seinen Zeitgenossen aufgenommen wurde. Der Naturforscher beschreibt in seinem Hauptwerk, dass sich die Arten auf der Welt ständig wandeln. Dafür ist die natürliche Selektion verantwortlich, die jene Lebewesen bevorzugt, die "fitter", also besser an ihre Umwelt angepasst sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Charles Darwin