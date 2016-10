3sat 07:00 bis 07:30 Magazin nano Die Welt von morgen Bekanntgabe des Physik-Nobelpreises - Der Nobelpreis für Physik gilt als die höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der Physik. / Das Ende der Schmetterlinge - Wissenschaftler warnen weltweit vor einem dramatischen Schmetterlingssterben. / Zehn Jahre Wikileaks - Wikileaks als Instrument des russischen Geheimdienstes? / Weltklimaabkommen - der Weg ist frei - Pariser Klimaabkommen kann jetzt in Kraft treten / Das Wissen der Schrotthändler nutzen - Öko-Institut möchte "das Beste aus zwei Welten" bei Elektroschrott / Frischer Wind auf dem Biermarkt - Craftbier findet auch hierzulande immer mehr Zuspruch A, D, CH 2016 2016-10-05 09:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Klimaziel-Ratifizierung: Nach der Einigung der EU-Umweltminister wird das Europaparlament heute über das Pariser Klimaabkommen abstimmen. Die EU-Umweltminister hatten dem Vertrag in der vergangenen Woche nach zähen Verhandlungen zugestimmt. Die Ratifizierung durch das Europaparlament ebnet den Weg für das Inkrafttreten des Abkommens. Die Krone für Wissenschaftler - Bekanntgabe des Physik-Nobelpreises: Der Nobelpreis für Physik geht an David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz für ihre theoretischen Arbeiten zu exotischen Zuständen von Materie. Elektroschrott verschwindet: Allein in Europa sammeln sich jedes Jahr zehn Millionen Tonnen Elektroschrott an und noch mehr lagert bei den Verbrauchern zu Hause. Allein in einem Handy stecken bis zu 40 Wertstoffe wie Gold, Kupfer und sogenannte Seltene Erden, die Wissenschaftler wieder für neue Geräte nutzen wollen. Doch bislang gab es kaum Techniken, alle Wertstoffe wiederzugewinnen. Jetzt können Forscher erste Verfahren präsentieren. Best of two worlds: Ein Teil des Elektroschrotts landet nach wie vor in Afrika und wird dort mit katastrophalen Folgen für Umwelt und Gesundheit der Menschen entsorgt. Experten fordern hier ein Umdenken. "Best of Two Worlds" lautet der Ansatz. Er nutzt das in Afrika vorhandene Wissen der Menschen über Elektroschrott. Dort, etwa in Lagos, Nigeria, gibt es riesige Elektronikmärkte, deren Händler hervorragende Kenntnisse von Elektronik und ihren Bauteilen haben. Der Kunststoff würde nicht mehr im Hinterhof verbrannt werden, sondern könnte umweltschonend entsorgt und wenn er sortenrein wäre, sogar recycelt werden. Das Ende der Schmetterlinge: Wissenschaftler warnen weltweit vor einem dramatischen Schmetterlingssterben. Schmetterlinge sind überaus wichtig für das gesamte Ökosystem: Sie gehören zu den Fluginsekten, die sich von Nektar und Pollen ernähren und damit Blüten bestäuben. Fast 90 Prozent der Wildblumen sind von dieser Bestäubung abhängig. Weltweit könnten sich 75 Prozent unserer Nutzpflanzen, wie Obst und Gemüse, ohne Bestäubung durch Insekten nicht fortpflanzen. Craftbier: Der Kreativität beim Bierbrauen sind (fast) keine Grenzen gesetzt. "Craft Breweries" nutzen genau das: Sie wollen hochwertige Biere jenseits des eindimensionalen Geschmacks kreieren - und haben Erfolg damit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingolf Baur Originaltitel: nano

