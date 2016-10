ARD alpha 23:00 bis 23:45 Magazin alpha Österreich: erlesen A 2016-10-19 23:00 16:9 Live TV Merken Mit "erLesenen" Literaturempfehlungen und einer spannenden Gästerunde verabschiedet sich Heinz Sichrovsky in die Sommerpause. Die junge Autorin Ronja von Rönne ("Wir kommen") berichtet, warum sie den Axel-Springer-Preis ablehnte und wieso sie seit einem "Die Welt"-Artikel als feministischer Antichrist gehandelt wird. Burgschauspieler Joachim Meyerhoff legt mit "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" den dritten Teil seines biografischen Zyklus "Alle Toten fliegen hoch" vor. Darin bereitet sich der 20-jährige Joachim auf den Zivildienst vor, als er überraschend auf der Schauspielschule München aufgenommen wird. Auch Staatsopern-Ensemblemitglied Clemens Unterreiner beschäftigt sich in "Ein Bariton für alle Fälle" mit der eigenen Biografie und erzählt von lustigen Bühnen-Hoppalas und dem stressigen Alltag eines Sängers. Außerdem zu Gast ist die österreichische Autorin Bettina Balàka, die mit "Die Prinzessin von Arborio" eine perfekte Kombination aus Liebesromanze und Kriminalroman geschaffen hat, die in keinem Handgepäck fehlen darf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heinz Sichrovsky Originaltitel: alpha Österreich