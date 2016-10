AXN 22:35 bis 23:20 Serien The Firm Kapitel 22 USA, CDN 2012 16:9 Merken An Ray und Tammys Hochzeitstag betritt ein neuer Feind die Spielfäche. Unterdessen wird Mitch klar, dass die Verschwörung um Patrick Walkers Fall nicht nur den Mob einbezieht und er macht eine verblüffende Entdeckung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Lucas (Mitch McDeere) Callum Keith Rennie (Ray McDeere) Molly Parker (Abby McDeere) Juliette Lewis (Tammy) Natasha Calis (Claire McDeere) Paulino Nunes (Federal Marshall Louis Coleman) Gianpaolo Venuta (Joey Morolto Jr.) Originaltitel: The Firm Regie: Helen Shaver Drehbuch: John Grisham, Lukas Reiter Kamera: Miroslaw Baszak, Adam Swica Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16