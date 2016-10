AXN 18:30 bis 19:30 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Betrogene Betrüger GB 2010 16:9 Merken Das Hustle-Team befindet sich im Schockzustand, nachdem Mickey ausgetrickst wurde. Gemäß den Gesetzen der Betrüger erwartet Mickey nun eine ganze Reihe von Unglücken. Doch was ist das Team ohne ihren genialen Anführer - was, wenn er sein glückliches Händchen in Sachen Gaunereien verloren hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Daniel Mays (Mervyn Lloyd) Originaltitel: Hustle Regie: Ian B. MacDonald Drehbuch: Tony Jordan Kamera: Fabian Wagner Musik: Beatguru Altersempfehlung: ab 16