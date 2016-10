AXN 16:55 bis 17:40 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Die schwarzen Löcher der Seele CDN 2012 16:9 Merken In Rückblenden wird erzählt, wie Ed seiner Psychologin Dr. Bell davon berichtet, wie Team One einen bewaffneten Mann auf einer Fähre jagte. Der Mann hatte zuvor das Baby seines Nachbarn entführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Enrico Colantoni (Gregory Parker) Olunike Adeliyi (Leah Kerns) A.J. Buckley (Harold) Originaltitel: Flashpoint Regie: David Frazee Drehbuch: Adam Barken Kamera: Mathias Herndl Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16