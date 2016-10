AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Folge: 78 Totale Überwachung GB 2010 16:9 Merken In Afghanistan wird eine US-Drohne gehackt und auf die eigenen Verbündeten gehetzt - und dass, während die Drohne an die Briten ausgeliehen war. Um ähnliche Katastrophen zukünftig zu verhindern, will CIA-Leiter Beecher in der MI-5-Zentrale ein neues IT-Sicherheitssystem installieren lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fiona Glascott (Danielle Ortiz) Sophia Myles (Beth Bailey) Uriel Emil Pollack (Banketik) Colin Salmon (Alton Beecher) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Richard Armitage (Lucas North) Eddie Bagayawa (Chinese Security Guard) Originaltitel: Spooks Regie: Julian Holmes Drehbuch: Jonathan Brackley, Sam Vincent Kamera: Jan Jonaeus Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16