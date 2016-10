AXN 06:50 bis 07:40 Actionserie Sea Patrol Goldrausch AUS 2010 16:9 Merken Nach einem Sturm nimmt die Hammersley eine Schiffsbrüchige auf. Lara gibt an, dass ihre Yacht in Seenot geraten sei. Ihr Ehemann Martin habe sie aber daran gehindert, rechtzeitig Mayday zu funken. Dann habe sie das Bewusstsein verloren, die Yacht müsse gesunken sein und ihr Mann sei seitdem spurlos verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kirsty Lee Allan (Rebecca "Bomber" Brown) Danielle Horvat (Jessica 'Gap Girl' Bird) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: Philip Dalkin Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

