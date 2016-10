Sky Sport HD (1) 04:00 bis 05:45 Tennis Tennis: Wimbledon Angelique Kerber (D) - Serena Williams (USA), Finale Damen GB 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Für Angelique Kerber ist der Grand-Slam-Sieg auf dem "heiligen Rasen" nicht mehr nur ein ferner Kindheits- und Wunschtraum, er kann am Samstag Realität werden. Pikanterweise bekommt es die Deutsche im Wimbledon-Endspiel mit Weltranglisten-Erste Serena Williams (34) zu tun, gegen die Kerber ihren ersten Grand-Slam-Titel bei den Australian Open (6:4, 3:6, 6:4) im Januar holte. Auch im großen Endspiel auf dem Centre Court will die 28-Jährige wieder frech und selbstbewusst auftreten. "Ich werde versuchen, mit viel Selbstbewusstsein zu spielen und alles zu geben", so Kerber. Kann die deutsche Tennis-Hoffnung der jüngeren Williams-Schwester erneut die Krone abnehmen? Mach¿s nochmal, Angie! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

