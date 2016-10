Sky Sport HD (1) 03:00 bis 04:00 Tennis Tennis: Wimbledon Angelique Kerber (D) - Misaki Doi (J), 4. Runde GB 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als einzige Deutsche hat Angelique Kerber die zweite Woche in Wimbledon erreicht. Die Woche, in der "der Thrill viel stärker" ist, wie die 28-Jährige sagt. Kerber fühlt sich für die kommenden Aufgaben gut gerüstet. Nach drei souveränen Auftritten sei das Selbstvertrauen da, sie spüre, die Kraft, "die mich auch in Melbourne stark gemacht hat". Die Gedanken an die Australian Open und ihren ersten Grand-Slam-Titel beflügeln die Kielerin. Zu den Erinnerungen gehört auch die Erstrundenpartie gegen ihre heutige Gegnerin. Einen Matchball musste Kerber gegen die Japanerin Misaki Doi abwehren, nur ein Punkt trennte sie vom Aus in Runde eins. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie