Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation Der Tag, als die Haie kamen 2 USA 2009 Stereo 16:9 Merken "Sie können jederzeit zuschlagen, und haben sie ihre Beute erst einmal gepackt, kommt meistens jede Hilfe zu spät." Nur allzu leicht ist man geneigt, solche oder ähnliche Aussagen über den gefährlichsten Räuber der Meere - den Hai - für bare Münze zu nehmen. Doch die Statistiken sprechen eine andere Sprache: Von jährlich rund 70 Hai-Attacken endet nur jede zehnte tödlich. Die Betroffenen kommen in den meisten Fällen mit dem Leben davon. Diese spannende Dokumentation sucht anhand vieler realer Beispiele nach Anhaltspunkten, welches Verhalten im Fall eines Haiangriffs über Leben und Tod entscheidet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Day of the Shark II