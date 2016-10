Discovery Channel 10:45 bis 11:30 Dokumentation Brothers in War - Gegen jede Chance Die Schlacht um Tarawa USA 2013 Stereo 16:9 Merken Während eines Krieges können eine falsche Entscheidung oder eine unüberlegte Handlung die fatale Niederlage bedeuten. Wie wichtig in so einer Situation Ausdauer und Verbundenheit zwischen den Soldaten sind, zeigt diese Dokumentarserie. "Brothers in War - Gegen jede Chance" berichtet in sechs Teilen über den starken Zusammenhalt der amerikanischen Soldaten, der ihnen dazu verhalf, scheinbar ausweglose Situationen zu überstehen und drohende Niederlagen abzuwenden. Seltenes Archivmaterial von der Kriegsfront und Interviews mit den amerikanischen Veteranen rekonstruieren das damals Geschehene und machen jede Episode zu einem Zeitzeugnis. Betrachtet werden unter anderem die Ardenn In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Against the Odds Altersempfehlung: ab 12