Discovery Channel 06:55 bis 07:45 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Volles Risiko USA 2008 Stereo 16:9 Merken Phil Harris geht seit 31 Jahren in der Beringsee auf Krabbenfang, aber eine solche Pleite wie in dieser Saison hat der Schiffskapitän noch nie erlebt. In drei Tagen soll die "Cornelia Marie" ihren Fang beim Verarbeitungsschiff abliefern, doch ihre Tanks sind noch immer so gut wie leer. Die Königskrabben scheinen aus ihrem Revier verschwunden zu sein, und Kapitän Harris hat keine Ahnung, warum. Auf der "Northwestern" veranstalten die Brüder Edgar und Sig Hansen inzwischen einen privaten Wettbewerb unter Männern: Wer schafft es trotz Knochenarbeit am längsten, ohne Schlaf auszukommen? 48 Stunden sind mittlerweile vergangen, und die harten Jungs stoßen langsam an ihr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

