Junior 17:20 bis 17:35 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will nicht ins Bett GB 2006-2012 Stereo 16:9 Die kleine Prinzessin will noch nicht ins Bett. Ständig äußert sie neue Wünsche, die das Personal auf Trab und sie wach halten. Bis der König entscheidet, dass das Kindermädchen bei ihr schlafen soll. Also wird ein zweites Bett ins Zimmer der Prinzessin gestellt. Leider schnarcht das Kindermädchen aber so laut, dass die kleine Prinzessin zu Schlamper ims Hundekörbchen zieht. Denn inzwischen ist sie richtig müde und will nur noch schlafen, egal wo. Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Cas Willing Musik: Bradley Miles