Junior 15:10 bis 15:35 Jugendserie Der Sleepover Club Ein Traumpaar AUS 2003 Stereo 16:9 Rosie ist neu in der Klasse. Die "Sleepover-Girls" sind beeindruckt, wie Rosie die Klassenrowdies Matthew, Michael und Marco cool in die Schranken gewiesen hat. Sie wollen sie in ihren Club aufnehmen. Nur Frankie ist dagegen. Sie ist eifersüchtig. Als Frankie ein Telefonat ihrer Lehrerin belauscht, kommt ihr eine Idee: Man könnte doch Ms Nickels mit Sportlehrer Bilton verkuppeln. Die Opfer der Liebeskampagne sollen sich "zufällig" im Supermarkt treffen. Frankie, Kenny und Fliss warten schon gespannt am Ort des Geschehens, da kommt Lyndz und bringt Rosie mit... Schauspieler: Caitlin Stasey (Frankie) Hannah Wang (Kenny) Basia A'Hern (Lydnsey 'Lyndz' Collins) Eliza Taylor (Rosie Cartwright) Ryan Corr (Matthew McDougal) Blake Hampson (Michael Collins) Stefan Le Rosa (Marco Di Pieri) Originaltitel: The Sleepover Club Regie: Arnie Custo, Catherine Millar Drehbuch: Rose Impey