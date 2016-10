MGM 20:15 bis 21:40 Western Der große Apache USA 1954 Nach dem Roman "Bronco Apache" von Paul I. Wellman 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Apache Massai (Burt Lancaster) flieht aus einem Gefangenentransport. Die Freiheit währt nicht lange: In seinem Dorf wird Massai verraten und erneut gefangen genommen. Er kann aber wieder entkommen. Von seinem Versteck in den Bergen aus startet er einen aussichtslosen Ein-Mann-Krieg gegen die Weißen. - Anspruchsvoller Edelwestern mit Hollywood-Ikone Burt Lancaster als Rothaut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Massai) Jean Peters (Nalinle) Ian MacDonald (Clagg) Charles Bronson (Hondo) John Dehner (Weddle) Paul Guilfoyle (Santos) John McIntire (Al Sieber) Originaltitel: Apache Regie: Robert Aldrich Drehbuch: James R. Webb Kamera: Ernest Laszlo Musik: David Raskin Altersempfehlung: ab 12