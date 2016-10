MGM 19:20 bis 20:15 Serien Die Glorreichen Sieben Das Camp USA 1998 Stereo Merken Die glorreichen Sieben wollen mal ein bisschen ausspannen - und zu diesem Zweck begeben sie sich nach Wicks Town, einer Art Vergnügungspark, in dem der Besitzer Wicks Unterhaltung für Erwachsene bietet: Glücksspiel, Whiskey und Prostitution. Als sie dort eintreffen, müssen sie feststellen, dass viele der Frauen misshandelt werden - und nun ist es natürlich vorbei mit dem Vergnügen. Sie beschließen, den Frauen zur Flucht vor ihrem grausamen Boss zu verhelfen. - Teil 4 der TV-Serie, die auf dem gleichnamigen Westernklassiker von John Sturges basiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John "J.D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: Christopher Cain Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Melissa Rosenberg Altersempfehlung: ab 12