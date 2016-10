MGM 16:45 bis 18:15 Actionfilm American Fighter III - Blutige Jagd USA, CDN, SA 1989 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken US-Karate-Champion Sean (David Bradley) will auf einer Karibikinsel an einem Wettkampf teilnehmen. Dort kommt er den verbrecherischen Aktivitäten von General Andreas und seines Komplizen Cobra auf die Schliche. Die beiden unterhalten eine Fabrik, in der sie gefährliche Genmanipulationen vornehmen. Gemeinsam mit seinem Freund Jackson (David Bradley) nimmt Sean den Kampf mit den Verbrechern auf. - Kampfstarke Martial-Arts-Action. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve James (Curtis Jackson) David Bradley (Sean) Michele Chan (Chan Lee) Calvin Jung (Izumo) Marjoe Gortner (Cobra) Evan J. Klisser (Dexter) Yehuda Efroni (Andreas) Originaltitel: American Ninja 3: Blood Hunt Regie: Cedric Sundstrom Drehbuch: Gary Conway Kamera: George Bartels Musik: George S. Clinton Altersempfehlung: ab 16