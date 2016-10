MGM 10:30 bis 12:10 Drama Das Wunder von Belo Horizonte USA 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1950 ist in den USA guter Rat teuer. Über Nacht sollen die Verantwortlichen eine Fußball-Nationalmannschaft aus dem Hut zaubern, die nach Brasilien zur Weltmeisterschaft fährt. Ein paar Amateur-Kicker werden schließlich für zehn Tage trainiert und ins kalte Wasser geworfen. Und was keiner für möglich hielt geschieht: Die Underdogs aus den Staaten schlagen den Favoriten England. Ein bis heute unvergessliches Ereignis in der Geschichte des amerikanischen Fußballs. - Sportlerdrama, das auf einer wahren Begebenheit basiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (Frank Borghi) Wes Bentley (Walter Bahr) Jay Rodan (Frank "Pee Wee" Wallace) Gavin Rossdale (Stanley Mortensen) Patrick Stewart (Dent McSkimming (alt)) Terry Kinney (Dent McSkimming) John Rhys-Davies (Bill Jeffrey) Originaltitel: The Game of Their Lives Regie: David Anspaugh Drehbuch: Angelo Pizzo Kamera: Johnny E. Jensen Musik: William Ross