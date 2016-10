Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Lelystad NL 2016 HDTV Merken Als je in een rolstoel zit, zijn de meest logische activiteiten soms een uitdaging. Voor Petra van Wees is dat de realiteit van elke dag. Maar Petra is een blijmoedig mens en haalt haar kracht en energie uit haar geloof. Petra hoopt op een nieuwe rolstoelbus met een betere vering, waardoor het autorijden comfortabeler voor haar wordt. Een crowdfundingactie moet ervoor zorgen dat het geld voor de bus bij elkaar komt. Hella ontdekt met Petra of de bus er daadwerkelijk zal komen. Bert heeft de GHL-bank neergezet in het gemeentehuis van Lelystad en dat zorgt voor een aantal prachtige ontmoetingen, met onder andere Hans van der Hoek van het Leger des Heils. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kefah Allush, Mirjam Bouwman, Henk van Steeg, Bert van Leeuwen, Hella Van der Wijst Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde