Prins William en hertogin Catherine waren in Canada. Tot grote blijdschap van vele Canadezen en de Britse pers namen zij George en Charlotte mee. Een verslag van deze prachtige reis en in de studio een gesprek met correspondent Lia van Bekhoven over de Canadese avonturen van William en Kate. William en Kate handelen in zeven dagen zo'n dertig afspraken af. Ze ontmoeten nazaten van de oorspronkelijke bewoners van British Columbia, genieten van lokale lekkernijen en verven een totempaal. George en Charlotte spelen met Canadese leeftijdgenootjes. Helaas verlopen niet alle programmaonderdelen vlekkeloos. Zo krijgt William kritiek op zijn slechte uitspraak van de Franse taal en blijkt de prins bij een andere afspraak te vergeten het voorbereidingsmateriaal door te nemen. Koningin Máxima heeft woensdagochtend 28 september het tienjarig bestaan van de stichting Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer (Piëzo) meegevierd. Piëzo nam van 2013 tot 2015 deel aan het Oranje Fonds Groeiprogramma. De koningin nam uitgebreid de tijd om verschillende projecten te bekijken en met deelnemers te spreken. Later die dag bracht de koningin een verrassingsbezoek aan het Zadkine Startcollege in Rotterdam. De school biedt jongeren die ouder zijn dan zestien jaar de kans binnen een jaar een diploma te halen. Máxima schoof aan bij een groep jonge moeders die haar meer vertelden over hun ervaringen met het lesprogramma.