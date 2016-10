Niederlande 2 10:35 bis 11:30 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken Abdelkarim El-Fassi schuift bij ons aan met zijn alternatieve kinderboekenweekgeschenk "Minder minder kinderboek" * Het Rijksmuseum presenteert deze week voor het eerst een compleet overzicht van één van de meest mysterieuze en experimentele kunstenaars uit de Gouden Eeuw: Hercules Segers. Aan tafel: directeur Taco Dibbits * Na succesvolle voorstellingen over de kredietcrisis, de misstanden bij Ahold en de malversaties in de bankenwereld is er nu een nieuwe voorstelling van theatergroep De Verleiders: "Slikken én stikken" * Muziek is van Iris Hond met het Matangi Quartet, tafeldame van vanavond is Fidan Ekiz In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door