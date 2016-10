Spiegel Geschichte 23:25 bis 23:55 Dokumentation Lichtbilder - Stars der Fotografie David Hurn - The Beatles I 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Sein Job sei es, hinzusehen und zu beobachten, sagt der Fotograf David Hurn. Der Waliser fotografierte Kriege, Ballsäle, Hüte, Waliser Landleben oder Hollywood-Stars. Weltberühmt wurde er jedoch durch die Beatles. Dabei waren es nicht nur Aufnahmen der Band selbst, sondern auch Bilder der verzückten und oft hysterisch begeisterten Fans, die um die Welt gingen. Das bewegende Interview mit David Hurn gewährt Einblicke in sein spannendes Leben, in sein Archiv und in die Welt der Fotografie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Contact: Magnum Photos