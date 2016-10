Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Serien Luck Ace and Claire Tour a Horse Farm USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken "Ace" Bernstein (Dustin Hoffman) besucht mit Claire (Joan Allen) eine Farm für altgediente Rennpferde. Trainer Walter Smith (Nick Nolte) versucht unterdessen, die Eigentumsrechte an seinem Champion "Gettin' Up Morning" zu klären und muss entscheiden, welcher Jockey ihn beim nächsten Wettkampf reiten wird. - Spannend, starbesetzt und spektakulär gedreht: Michael Manns gefeierte Serie um krumme Deals an der Pferderennbahn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Chester Bernstein) Dennis Farina (Gus Demitriou) John Ortiz (Turo Escalante) Richard Kind (Joey Rathburn) Kevin Dunn (Marcus) Ian Hart (Lonnie) Ritchie Coster (Renzo) Originaltitel: Luck Regie: Brian Kirk Drehbuch: Amanda Ferguson Musik: Gary Lionelli