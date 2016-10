Classica 00:40 bis 02:15 Musik Vladimir Ashkenazy dirigiert Sibelius und Schumann Jean Sibelius: Valse triste op. 44 - Rakastava (Der Liebende) / Orchestersuite op. 14 - Violinkonzert d-Moll op. 47 / Robert Schumann: Symphonie Nr. 2 C-Dur op. 61 D 2008 Stereo 16:9 Merken Jean Sibelius: Rakastava (Der Liebende), Orchestersuite op. 14 - Violinkonzert d-Moll op. 47. Robert Schumann: Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61. Jean Sibelius: Valse triste op. 44. Valery Sokolov (Violine), Chamber Orchestra of Europe; Leitung: Vladimir Ashkenazy. Aufgenommen in der Cité de la musique, Paris. Vladimir Ashkenazy, geboren 1937 in Gorki, begann seine Karriere als Pianist. Später dirigierte er bei Klavierkonzerten vom Flügel aus und begann dann seine Karriere als Dirigent. Der ukrainische Geiger Valery Sokolov (*1986) zählt zu den großen Talenten der jüngeren Generation. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Valery Sokolov (Violine) Originaltitel: Vladimir Ashkenazy dirigiert Sibelius und Schumann

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 272 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 77 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 72 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 67 Min.