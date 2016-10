Heimatkanal 03:15 bis 04:00 Arztserie Der Landarzt Festgefahren D 2009 Stereo 16:9 Merken Carmen Lutz pflegt schon längere Zeit ihren an Parkinson erkrankten Mann Herbert. Dieser leidet so sehr unter der Diagnose und seiner körperlich schlechten Verfassung, dass er seine Frau übellaunig herumkommandiert und tyrannisiert. Als Carmen die Nerven verliert und in einem Streit handgreiflich wird, erleidet sie von den Strapazen gezeichnet einen Schwächeanfall. Das Ehepaar verschweigt Doktor Jan Bergmann die wahren Gründe für den Kreislaufkollaps, doch dieser ahnt, dass Frau Lutz mit der Pflege überfordert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Heinz Reincke (Eckholm) Gerhard Olschewski (Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud) Maximilian Werner (Florian Jantzen) Erika Skrotzki (Doris Jantzen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Hans Werner Drehbuch: Maike von Haas Kamera: Falko Ahsendorf Musik: Thom Eggert