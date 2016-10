Heimatkanal 12:35 bis 13:55 Heimatfilm Der Edelweißkönig D 1957 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Hanni, Tochter eines armen Bergbauern, erwartet ein Kind vom jungen Grafen Luitpold und begeht - als er sie nicht heiraten will - Selbstmord. Als ihr Bruder den Grafen zur Rede stellen will, kommt es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen mit tragischem Ausgang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Lenz (Ferdl) Christiane Hörbiger (Veverl) Attila Hörbiger (Jörg, der Finkenbauer) Olga von Togni (Mariann, seine Frau) Pepperl Auer (Pepperl, deren Sohn) Ruth Kappelsberger (Emmerenz) Gustl Gstettenbaur (Gidi, Jäger) Originaltitel: Der Edelweißkönig Regie: Gustav Ucicky Drehbuch: Gerhard Menzel Kamera: Franz Koch Musik: Giuseppe Becce Altersempfehlung: ab 6