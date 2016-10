Sky Krimi 16:40 bis 17:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 34 Über den Dächern von Rosenheim D 2004 Stereo Merken Die Opernsängerin Corinna Burger liegt tot in einem Rosenheimer Hotel. Barpianist Fred Hunstein gerät ins Visier der Polizisten. Aber auch Hotelier Josef Hofegger könnte das Erbe der Diva gut gebrauchen. Dann geben zwei Dinge den Ermittlungen eine neue Richtung: Ein wertvolles Collier der Toten fehlt und in ihrem Magen findet man Schlafmittel. Eine Routineermittlung von Polizeikollege Michi Mohr bringt eine überraschende Lösung des Falls. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Bettina Braun Drehbuch: Marie Graf, Malte Roeper Kamera: Michael Sigloch, Christoph Chassée Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12