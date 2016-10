Sky Krimi 08:40 bis 09:45 Krimiserie Siska Frau Malowas Töchter D 1998 Stereo Merken Die Leiche der jungen Carla wird eines Morgens in München gefunden. Bei seinen Ermittlungen lernt Hauptkommissar Siska Frau Malowa kennen, die rätselhafte Mutter der Toten. Sie scheint mehr über den Tod ihrer Tochter zu wissen als sie zugeben will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Kremer (Peter Siska) Matthias Freihof (Lorenz Wiegand) Werner Schnitzer (Jacob Hahne) Michaela Rosen (Frau Malowa) Stefanie Stappenbeck (Margit) Michael Maertens (Kaplan) Christine Buchegger (Frau Leske) Originaltitel: Siska Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Reinecker Kamera: Franz Xaver Lederle Musik: Eberhard Schoener Altersempfehlung: ab 12