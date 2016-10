RTL Crime 22:45 bis 23:30 Abenteuerserie Sindbad Königin der Wasserdiebe GB 2012 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 2: Nach einem verheerenden Sturm haben sich die Reihen der Besatzung an Bord der Providence gelichtet. Kaum haben sich die wenigen Überlebenden gesammelt, geraten sie in die Fänge eine Kannibalenstammes. Ihr Schicksal scheint besiegelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elliot Knight (Sinbad) Marama Corlett (Rina) Elliot Cowan (Gunnar) Estella Daniels (Nala) Junix Inocian (Cook) Dimitri Leonidas (Anwar) Naveen Andrews (Lord Akbari) Originaltitel: Sindbad Regie: Andy Wilson Drehbuch: James Dormer Kamera: Gavin Finney Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 6