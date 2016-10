RTL Crime 20:15 bis 21:05 Krimiserie Vier Frauen und ein Todesfall Liebesknochen A 2015 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 5: Julis Abstinenz ist nur von kurzer Dauer. Im Dorf überschlagen sich die Ereignisse, Wiebkes Schwangerschaft vom Herrn Pfarrer fliegt auf, woraufhin seine Haushälterin in wilden Voodoozauber verfällt und der Pfarrer in weiterer Folge verschwindet. Hat er sich in die Höllenklamm gestürzt? Zumindest kann die Herkunft des Skeletts im Polizeiwagen aufgeklärt werden, es stammt von Julis Ex-Mann Xandi Zirbner, den sie vor Jahren ausgrub, um seine Gebeine immer bei sich zu haben - wie die Kiste mit dem Skelett allerdings ins Tatfahrzeug gelangen konnte, ist weiter ungeklärt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adele Neuhauser (Julie) Miriam Stein (Pippa) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Pepperl Nothdurfter) Originaltitel: Vier Frauen und ein Todesfall Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Uli Brée, Rupert Henning Altersempfehlung: ab 12