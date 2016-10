RTL Crime 12:35 bis 13:25 Actionserie Das A-Team Müllaktion in Manhattan USA 1983 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 8: Um die Geschäftsleute von Manhattan vor den immer dreisteren Übergriffen und Schutzgeldforderungen der Mafia schützen zu können, muss Hannibal in den inneren Kreis der Mafia-Organisation vordringen. Ein gefährliches Unterfangen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Yaphet Kotto (Mr. Struthers) Robert Tessier (Scully) Originaltitel: The A-Team Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12