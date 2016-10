Sky Action 11:45 bis 14:10 Drama Blood Diamond USA, D 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während in Sierra Leone der Bürgerkrieg tobt, floriert der weltweite Handel mit Blutdiamanten, mit dem der Konflikt zwischen Regierungstruppen und den Rebellen der Revolutionary United Front finanziert wird. Bei einem brutalen Überfall der RUF-Rebellen auf ein kleines Dorf wird der Fischer Solomon Vandy von der Miliz gefangen genommen und von seiner Familie getrennt, seine schwangere Frau gelingt mit den Kindern die Flucht. Vandy wird nun in einer von den Rebellen kontrollierten Diamantenmine zur Arbeit gezwungen - wo er eines Tages einen extrem wertvollen Edelstein findet und ihn während des Chaos' eines Angriffs der Regierungstruppen in einem nahegelegenen Wald vergräbt. Nach seiner Inhaftierung wird Solomon Vandy von dem Diamantenschmuggler Danny Archer kontaktiert, der ihm im Gegenzug für den Diamanten verspricht, ihn wieder mit seiner Familie zu vereinen. Archer schmuggelt Diamanten aus Sierra Leone nach Liberia und steht in engem Kontakt mit Vertretern des einflussreichen Van de Kaap-Diamantenimperiums aus den USA. Gemeinsam mit der attraktiven Journalistin Maddy Bowen, die für eine Enthüllungsstory über den illegalen Handel mit Blutdiamanten der Van de Kaaps vor Ort recherchiert, versucht Archer Vandys Familie ausfindig zu machen. Vandy ahnt dabei nicht, dass sein Sohn längst von den Rebellen gefangen genommen wurde und nun als Kindersoldat für ihre blutigen Rebellion missbraucht wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Danny Archer) Djimon Hounsou (Solomon Vandy) Jennifer Connelly (Maddy Bowen) Kagiso Kuypers (Dia Vandy) Arnold Vosloo (Colonel Coetzee) Antony Coleman (Cordell Brown) Benu Mabhena (Jassie Vandy) Originaltitel: Blood Diamond Regie: Edward Zwick Drehbuch: Charles Leavitt, C. Gaby Mitchell Kamera: Eduardo Serra Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16