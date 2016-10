Sky Action 06:05 bis 07:50 Krimi Rob the Mob USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit einem gewagten Plan wollen Tommy und Rosie (Michael Pitt, Nina Arianda) ihre Hochzeit finanzieren. Bewaffnet mit einer Uzi überfällt Tommy Gangster der Mafia und knöpft den Männern ihr schmutziges Geld ab. Damit hat er freilich nicht nur Obermobster Big Al (Andy Garcia) und seine Leute am Hals, sondern auch das FBI. Denn Tommy erbeutete auch noch eine geheime Liste, die den New Yorker Mob in höchste Bedrängnis bringt. - Origineller Crime-Thriller nach einer wahren Geschichte - stark besetzt mit "Boardwalk Empire"-Star Michael Pitt und Andy Garcia ("Der Pate III"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Pitt (Tommy Uva) Nina Arianda (Rosie) Andy Garcia (Big Al) Ray Romano (Jerry Cardozo) Griffin Dunne (Dave Lovell) Michael Rispoli (Sal) Yul Vazquez (Vinny Gorgeous) Originaltitel: Rob the Mob Regie: Raymond De Felitta Drehbuch: Jonathan Fernandez Kamera: Chris Norr Musik: Stephen Endelman Altersempfehlung: ab 12

