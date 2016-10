Graf Regula (Christopher Lee) wird wegen Mordes an zwölf Jungfrauen hingerichtet. 40 Jahre später will Regulas Diener seinen Herrn wieder zum Leben erwecken. Dazu ist frisches Blut von Nöten. Er lockt Roger (Lex Barker), den Sohn des Richters, und Baroness Lilian (Karin Dor) auf Regulas Schloss. - Kuriose Edgar-Allan-Poe-Verfilmung mit den Karl-May-Stars Lex Barker und Karin Dor. In Google-Kalender eintragen