Sky Nostalgie 00:25 bis 02:05 Krimi Hafenmelodie D 1950 SW 20 40 60 80 100 Merken Beleuchter Osthaus (Heinz Engelmann) sieht Klaas, dem vermissten Sohn des Lagerverwalters Jansen (Paul Henckels), zum Verwechseln ähnlich. Das will eine Gangsterbande nutzen. Um an die Waren im Lager zu kommen, nimmt Osthaus Klaas' Identität an. Als er aussteigen will, taucht der echte Sohn auf. - Krimi-Rarität mit atmosphärischer Milieuzeichnung des Hamburger Hafenviertels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirsten Heiberg (Marietta) Paul Henckels (Jansen) Catja Görna (Inge Jansen) Heinz Engelmann (Heinrich Osthaus) Wolfgang Lukschy (Klaas Jansen) Josef Sieber (Freddersen) Arno Assmann (Bulli) Originaltitel: Hafenmelodie Regie: Hans Max Müller Drehbuch: Artur A. Kuhnert Kamera: Willy Winterstein Musik: Franz Grothe Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 271 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 76 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 71 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 66 Min.