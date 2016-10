Sky Nostalgie 09:40 bis 11:25 Krimi Der letzte Zeuge D 1960 SW 20 40 60 80 100 Merken Der verheiratete Werksdirektor Werner Rameil (Martin Held) erhält von seiner Geliebten Ingrid (Ellen Schwiers), die schreckliche Nachricht, dass das gemeinsame Kind ermordet wurde. Um seine Ehe zu schützen, sieht Rameil tatenlos zu, wie Ingrid und der Arzt Dr. Stephan verhaftet werden. Doch Ingrids Pflichtverteidiger (Hanns Lothar) versucht alles, um Entlastungsmaterial zu sammeln. - Sozialkritischer Film von Wolfgang Staudte ("Die Mörder sind unter uns"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Held (Direktor Werner Rameil) Hanns Lothar (Rechtsanwalt Dr. Fox) Ellen Schwiers (Ingrid Bernhardy) Jürgen Goslar (Dr. Heinz Stephan) Werner Hinz (Landgerichtsrat Ricker) Harald Juhnke (Kriminalsekretär Wenzel) Blandine Ebinger (Gymnastiklehrerin) Originaltitel: The Last Witness Regie: Wolfgang Staudte Drehbuch: Thomas Keck, Robert A. Stemmle Kamera: Ekkehard Kyrath Musik: Werner Eisbrenner Altersempfehlung: ab 16