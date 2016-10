KI.KA 15:00 bis 15:45 Jugendserie Mako - Einfach Meerjungfrau Ein neuer Auftrag / Unter Verdacht AUS, D 2011-2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Ein neuer Auftrag: Ein weiterer Vollmond steht bevor und Zac will zur Kammer der Meermänner schwimmen. Ondina soll ihm auf Veridias Wunsch hin folgen und die Kammer im Moment der Aktivierung zerstören. Zac entscheidet sich jedoch anders und beschließt, an Land zu bleiben. Er hält es mittlerweile für zu gefährlich die Kammer aufzusuchen. Zwischen Zac, Ondina, Mimmi, Sirena, Erik und den anderen Freunden beginnt nun ein Spiel um wahre und falsche Absichten. Unter Verdacht: Ondina freut sich sehr darauf, den Schwarm bald wiederzusehen. Für sie steht fest, dass Meermann Erik vom Schwarm akzeptiert werden wird. Doch Erik hat starke Zweifel daran. Er organisiert im Café eine Party für Ondina, um sie von einem Leben an Land zu überzeugen. Mimmi fragt sich, woher Erik das Geld für so ein großes Fest hat. Als ein wertvoller Anhänger von Rita spurlos verschwindet, hegt sie sofort einen Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ivy Latimer (Nixie) Lucy Fry (Lyla) Amy Ruffle (Sirena) Chai Romruen (Zac) Dominic Deutscher (Cam) Gemma Forsyth (Evie) Kerith Atkinson (Rita) Originaltitel: Mako Mermaids - an H2O Adventure Regie: Evan Clarry, Grant Brown Drehbuch: Sam Carroll, Anthony Morris, Chris Roache, Max Dann, Simon Butters, Michael Joshua Musik: Titellied: "I Just Wanna Be" Chantelle Defina & Jack Dacy