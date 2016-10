KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Percys Drachenbande Sissibelle und der Wünschelstern / Percy und die Maid in Not B 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sissibelle und der Wünschelstern: Sissibelle kann sich einfach nicht entscheiden. Möchte sie lieber schaukeln, Karussell fahren oder rutschen? Alles langweilt sie. Mit ihrem ständigen Hin und Her geht sie Percy, Störte und Flap-Flap mächtig auf die Nerven. Da fällt Frau Eule die Geschichte von einer Fee ein, die nicht wusste, was sie sich wünschen sollte. Sie und ihre Freunde bekommen von Alaba einen Stern geschenkt, der jeden Wunsch erfüllt. Aber es kann immer nur ein Wunsch in Erfüllung gehen. Wünscht man sich etwas Neues, ist der alte Wunsch erloschen und der Stern wird kleiner. Percy hat eine fabelhafte Idee: am besten ist es, wenn jeder seinen Wunsch aufmalt. Als es dann soweit ist, tragen alle ihren besonderen Wunsch vor. Doch Sissibelle kann sich wieder überhaupt nicht entscheiden. Braucht sie einen Lolli, neue Schuhe, ein goldenes Kleid oder will sie eine Königin sein? Sissibelle muss endlich ihren größten Wunsch sagen! Percy und die Maid in Not: Percy und seine Freunde unternehmen mit ihrer Lehrerin einen Naturausflug. Ihre Aufgabe ist es, den schönsten Vogel zu finden. In seinem Überschwang, einen Königsadler zu finden, klettert Percy auf den erstbesten Baum. Leider vergisst er dabei völlig seine Höhenangst und kann sich beim Blick nach unten nicht mehr halten. Das erinnert Frau Eule an die Geschichte eines Ritters, der eine holde Maid aus ihrer Not retten will. Sie wird tief im Wald von einem bösartigen Drachen festgehalten und muss befreit werden. Ritter Percy und seine Gefolgsleute eilen so schnell es geht los und erleben auch schon ihren ersten Erfolgsmoment, als sie ein vermeintliches Taschentuch der Maid finden, an dem sie die Spur aufnehmen können. Diese und weitere irrtümliche Spuren führen allerdings zu nichts und Ritter Percy muss sich eingestehen, dass die holde Maid nicht existiert und niemand gerettet werden muss. Für Percy, Flap-Flap, Schnipp und Störte ist es Zeit nach Hause zu gehen. Aber Moment! Fehlt da nicht jemand? Sissibelle! Sie haben sie verloren. Werden Percy und seine Freunde Sissibelle in dem tiefen, weiten Wald finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Oliver Szerkus (Percy) Zalina Sanchez (Sissibelle) Max Asmus (Störte) Sarah Kunze (Flip-Flap) Sebastian Schulz (Schnipp) Heide Domanowski (Frau Eule) Originaltitel: Percy's Tiger Tales Regie: Federico Milella Drehbuch: Myles McLeod, Jonathan Trueman, Steve Middleton Musik: Yves Barbieux