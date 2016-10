KI.KA 07:05 bis 07:25 Trickserie Feuerwehrmann Sam Feuer in der Feuerwache / Schnuffis guter Riecher GB 2007-2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Feuer in der Feuerwache: Norman baut mit wachsender Begeisterung Papierflugzeuge, aber wo er auch mit seinen Fliegern auftaucht, niemand hat Zeit, um seine Leistungen zu würdigen. Schließlich bringt Norman sogar die ganze Feuerwache mit seiner Bastelei in Gefahr. Das gefällt Hauptfeuerwehrmann Steele natürlich überhaupt nicht, dabei verbindet ihn mit Norman mehr, als beide zunächst gedacht haben. Schnuffis guter Riecher: Mike will Mandy nicht glauben, dass ein Hund aufgrund seiner guten Nase auch Menschen retten kann. Nun versucht Mandy ihrem Vater das Gegenteil beweisen. Sie hält Schnuffi ein getragenes T-Shirt ihres Vaters vor die Nase und folgt dem Hund, der augenblicklich die Fährte aufnimmt. Als Schnuffi schließlich vor Gwendolyns Kabeljau Café Halt macht, hat auch Mandy den Glauben an seinen Spürsinn verloren. Doch dann hört sie Hilferufe aus dem Café und sieht das Auto ihres Vaters auf der anderen Straßenseite. Hat Schnuffi ihren Vater etwa doch gefunden, und ist er vielleicht sogar in Not? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fireman Sam Regie: Jerry Hibbert Drehbuch: Andrew Brenner, Mellie Buse, Jan Page, Dave Ingham, Lee Pressman, Laura Beaumont, Paul Larson Musik: David Pickvance

