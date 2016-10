FOX 22:25 bis 23:15 Actionserie Strike Back Kaltgestellt GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken In Beirut gewinnt Kamali das Vertrauen von Scott und Stonebridge, indem er sie zu James Leatherby führt, einem ehemaligen SAS-Söldner, der plant, al-Zuhari in die Stadt zu schmuggeln. Dalton gelingt es, eine Person, die Leatherby sehr nahe steht, unter Druck zu setzen. So erfährt sie Zeitpunkt und Ort, an dem Leatherby einen Mitfahrer in seinen Wagen aufnehmen will. Doch handelt es sich dabei wirklich um al-Zuhari? Unterdessen schwört der russische Gangsterboss Arkady Ulyanov all jenen Männern Rache, die seinen Sohn in Kolumbien getötet haben. Um einen von ihnen zu finden, wirbt er eine unwiderstehliche Sirene an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Major Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Originaltitel: Strike Back Regie: Paul Wilmshurst Drehbuch: James Dormer Kamera: Jean-Philippe Gossart Musik: Scott Shields